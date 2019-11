WFMG unterzeichnet Kooperationsvertrag mit Initiative Women into Leadership : Frauen an die Spitze bringen

Mönchengladbach Die Mönchengladbacher Wirtschaftsförderung unterzeichnet eine Kooperationsvereinbarung mit der Initiative „Women into Leadership“.

Isabel Tufet Bayona ist Vorsitzende der Geschäftsführung der Santander Consumer Operations Services GmbH mit Sitz in Mönchengladbach. Sie hat es geschafft, sollte man meinen, hat drei Kinder und damit Familie und Karriere unter einen Hut bekommen. Ja, und trotzdem oder gerade deshalb wurde sie vom Konzernvorstand als Mentee für das Mentoring-Programm 2019 der Initiative „Women into Leadership“ nominiert. Damit sie begleitet von einem Mentor oder einer Mentorin auch den nächsten Schritt an die Spitze machen kann. „Sie ist unser Vorzeige-Mentee“, sagt Sabine Hansen von der Initiative. Weil sich an ihrem Beispiel zeigen lässt, was das Ziel von „Women into Leadership“ ist.