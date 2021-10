Neues Angebot in Mönchengladbach : Musikschule und Math.-Nat. Gymnasium kooperieren

Neues Angebot in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Zusammenarbeit soll junge Menschen für das Musizieren begeistern. Los geht es dabei mit den Instrumenten Geige und Trompete. Was noch alles geplant ist.

Für die Schüler ergeben sich auf diese Weise kurze Wege, während sie mit ihren Eltern direkte Kunden der Musikschule sind. Es findet kein Klassenmusizieren statt, sondern eine Unterweisung im Einzelunterricht oder in kleinen Gruppen zu zweit oder zu dritt. In der Koexistenz der Ensembles beider Institutionen sind ein reger Austausch und auch gemeinsame Aktionen vorgesehen.

Den Anstoß für die Zusammenarbeit gab die Musikfachschaft des Gymnasiums. Als Schüler der Musikschule und Mitglieder des Jugendsinfonieorchesters hätten sie und ihr heutiger Kollege Axel Steinkamp die prägende Kraft des Musizierens und das besondere Netzwerk unter Musikern kennengelernt, erzählt Isabel Norman. „Wir haben die Idee schon länger im Kopf gehabt, da nicht jeder die Vorstellung hat, zur Musikschule zu gehen. Der Unterricht ermöglicht auch die Teilnahme am Schulorchester und in anderen Ensembles. Ich bin überzeugt, dass das aktive Musizieren mit anderen prägend für die persönliche Entwicklung und kreative Entfaltung ist“, so die junge Musiklehrerin.