Angebote für junge Mönchengladbacher So soll die Jugendarbeit in Rheydt verbessert werden

Rund 1500 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn bis 20 Jahren leben nach Angaben der Stadt aktuell in Rheydt. Ihre Lebenslagen sind sehr unterschiedlich. Die Jugendarbeit im Süden der Stadt stehe so vor vielen Herausforderungen, betonte Henning Wimmers, Abteilungsleiter des Fachbereichs Jugendpflege und Prävention, bei der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung (BV) Süd. Die Corona-Pandemie habe die Ungleichheit bei Bildungschancen verstärkt, die Freizeit der Jugendlichen verlagere sich zunehmend in den digitalen Raum und manche seien delinquenzgefährdet – drohen also zum Beispiel gewalttätig zu werden. Das zeigte sich in den vergangenen Monaten ganz konkret auf Mönchengladbachs Straßen. Wiederholt kam es zu Überfällen von Jugendbanden, Kostenpflichtiger Inhalt und in der Folge zu Festnahmen.