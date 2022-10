Musik in Mönchengladbach : Chor Cantica Vobis gibt Konzerte für mehr Zuversicht

Mönchengladbach An den Auftritten am Dienstag, 1. November, und Sonntag, 6. November, sind neben dem Chor auch eine Solosopranistin, sechs Instrumentalisten und ein Organist beteiligt.

Konzert in Mönchengladbach : Def Leppard und Mötley Crüe kommen in den Sparkassenpark

Die erste Aufführung findet am Dienstag, 1. November, also dem Allerheiligentag um 16 Uhr im Kamillus-Kolumbarium (Kamillianerstraße 40) statt. Am Sonntag, 6. November, um 17 Uhr, sind im Trostraum St. Josef (Keplerstraße 75) die Kompositionen noch einmal zu hören. Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse für 15 Euro (Erwachsene) und 10 Euro (Kinder bis 14 Jahren). Eine Vorbestellung ist möglich unter info@cantica-vobis.de