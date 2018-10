Mönchengladbach: Konzerte in der Red Box

Konzerte in Mönchengladbach : Das sind die Konzert-Highlights in der Red Box

Die Silent Night von Booster gehört zu den Höhepunkten im Advent. Die Band spielt Weihnachtliches und aktuelle Coverhits. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)/Reichartz, Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Am Montag startet die Konzertserie mit vielen bekannten Künstlern: Barclay James Harvest, die Höhner, Popstars der 1990er und viele mehr treten im Nordpark auf. Die Veranstaltung "Symphonic Rock in concert" fällt aus.

Von Christian Lingen

Die Open-Air-Saison ist beendet, jetzt geht es drinnen weiter. Ab Montag wird die Red Box am Sparkassenpark zum Konzertsaal. Bis Jahresende gibt es dort fast im wöchentliches Rhythmus Musik. Wer noch Karten haben möchte, braucht sich keine Sorgen zu machen. Für alle Veranstaltungen sind noch Tickets über die Homepage www.sparkassenpark.de zu haben.

Los geht es am Montag, 29. Oktober, mit der Kultband Barclay James Harvest. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, die Tickets gibt es ab 57,30 Euro. Am Freitag, 2. November, steigt die „90er Partybox“ mit Magic Affair, E-Rotic, Right Said Fred und Mr. President. Los geht´s um 20 Uhr, die Karten kosten ab 32,90 Euro. Die beste Musik aus Videospielen erklingt am Sonntag, 4. November, ab 19 Uhr. „Video Games Live“ heißt die Show, für die es Tickets ab 54,30 Euro gibt.

Soft-Rock gibt es beim Konzert von Christopher Cross & Band am Freitag, 9. November, auf die Ohren. Los geht es um 20 Uhr, die Tickets gibt es ab 50,25 Euro. Die für Samstag, 10. November, geplante Veranstaltung „Symphonic Rock in Concert“ wurde aus produktionstechnischen Gründen abgesagt. Die Karten können zurückgegeben werden. Dieter Thomas Kuhn steht am Samstag, 17. November, ab 20 Uhr auf der Bühne der Red Box. Karten gibt es ab 37 Euro.

Dieter Thomas Kuhn tritt am 17. November auf. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)/Reichartz, Hans-Peter (hpr)



Zum ersten Mal findet am Mittwoch, 28. November, das Weihnachtskonzert der Karnevalsband Höhner in der Red Box statt. Los geht es um 19.30 Uhr, Eintrittskarten gibt es ab 35,90 Euro. Ein Alleinstellungsmerkmal hat die Silent Night von Booster. Sie ist absoluter Kult in Mönchengladbach und das wohl rockigste Weihnachtskonzert der Stadt. Sie findet jeweils freitags und samstags, 14. und 15. Dezember sowie am 21. und 22. Dezember, ab 20.30 Uhr statt. Das fünfte Konzert ist am Sonntag, 23. Dezember. Stehplätze kosten 23 Euro, Karten im Block zwei mit platzgenauer Reservierung für bis zu acht Personen 29 Euro und Karten in Block eins mit platzgenauer Reservierung für bis zu acht Personen 39 Euro.

Im Januar geht es weiter. Die „Night of the Dance“ steigt am Freitag, 25. Januar. Heinz-Rudolf Kunze gastiert einen Tag später in der Red Box. Am Dienstag, 12. Februar, gibt es Kabarett mit Eckart von Hirschhausen. Die Konzertshow „ABBA Gold“ steigt am Sonntag, 17. März. „Völkerball – A Tribute to Rammstein“ treten am Samstag, 11. Mai, auf. Das Bee-Gees-Musical „Massachusetts“ gastiert am Donnerstag, 16. Mai, in der Red Box. Bauchredner Sascha Grammel tritt am Dienstag, 28. Mai, auf.