Konzert in Mönchengladbach Rednex aus Lückenbüßer bei der Hockey-EM

Mönchengladbach · Die schwedische Band „Rednex“, deren Lied „Cotton Eye Joe“ in den 1990er-Jahren ein Riesenhit war, versuchte beim Auftritt am Rande der Hockey-EM im Sparkassenpark alles, das Publikum in Schwung zu bringen. Nur interessierte das kaum jemanden. Warum es bei einem Pausenfüller-Auftritt blieb.

27.08.2023, 13:05 Uhr

So war das Rednex-Kurzkonzert bei der Hockey-EM 12 Bilder Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Von Kurt Lehmkuhl

Sie musizierten und sangen, tanzten und tobten, feixten und wirbelten über die Bühne. Die Mitglieder des schwedischen Musikprojekts Rednex feierten Party im Sparkassenpark – doch feierten sie fast alleine beim griffigen, rhythmischen Sound ihre bekannten Interpretationen. Das Publikum ließ die Wirbelwinde fast im Stich. Nach dem Sieg der deutschen Hockeydamen im Spiel um Platz drei bei der Europameisterschaft und vor dem Finale waren die unkonventionellen „Rotnacken“ geradezu chancenlos bei „Hockey and Musik“.