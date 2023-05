Mötley Crüe und Def Leppard in Mönchengladbach Wenn einer Rock-Legende die Luft ausgeht

Tommy Lee steht auf der Bühne im Sparkassenpark Mönchengladbach und fragt: „Wie geht es euch Düsseldorf?“ Die Tausenden Fans vor ihm reagieren eher verhalten, aber Lee gibt nicht auf. Der Schlagzeuger der Band Mötley Crüe fordert sie auf, ihr Bier in die Höhe zu halten – und er will endlich ein paar nackte Brüste sehen. Ein echter Rockstar weiß nicht immer, wo er gerade ist. Aber er setzt Prioritäten. Es sollte nicht der einzige befremdliche und unfreiwillig komische Moment an diesem Abend sein.