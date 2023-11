Konzert in Mönchengladbach Bandmitglieder erwecken Dire Straits zum Leben

Auf der Bühne wird in Mönchengladbach unter anderem Alan Clark stehen. Er wurde 1980 als erster Keyboarder Mitglied der Dire Straits und war laut Mitteilung der einzige Musiker, der neben Mark Knopler bei jedem Song spielte, den die Band fortan veröffentlichte. 2018 wurde er als Mitglied der Dire Straits in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Saxofonist Mel Collins gehörte seit 1982 zur Gruppe, Phil Palmer kam 1990 hinzu. Er ist auf deren Alben „On Every Street“ und „On the Night live“ sowie als Session-Gitarrist auf mehr als 450 Platten unterschiedlicher Künstler zu hören. Den Gesang und die Gitarre übernimmt bei Dire Straits Legacy Marco Caviglia. Er habe laut Ankündigung „über viele Jahre hinweg den besonderen Gitarrenstil seines Vorbildes Mark Knopfler perfektioniert“ und tourte bereits mit Knopfler-Sidekick Steve Phillips. Das Konzert am Schloss Rheydt wird mit Blick auf diese Zusammensetzung also ziemlich wahrscheinlich ein musikalisches Highlight – auch ohne Mark Knopfler.