Musik in Mönchengladbach Weihnachtskonzert voller Funk und Soul in St. Albertus

Die dem Publikum zugewandte Chorgruppe stimmt „The Lord’s My Shepherd“, den vertonten Psalm 23 nach dem Songtext von Bobby McFerrin (bekannt durch „Don’t Worry, Be Happy“), an. Unter der Leitung von Gesangslehrerin Monika Hintsches kommen die Sängerinnen und Sänger aus ihren Nischen und verschmelzen mit den anderen zu einem mehr als 50-köpfigen und beeindruckenden Ensemble. Bei „Santa Claus Is Coming To Town“ will der harmonische Klang zwar noch nicht so recht gelingen. Doch das soll sich schon bald ändern.