Kulturelles Highlight in Mönchengladbach Weltberühmter Chor verzaubert die Zuhörer in Rheydt

Nur wenige Tage vor Weihnachten wurden Besucher in der Kirche St. Marien mit einem außergewöhnlichen Auftritt beschenkt: Der britische „Choir of King´s College“ war zu Gast und begeisterte während seines gut zweistündigen Auftritts mit zu Herzen gehender Gesangskunst. Der Chor werde sicherlich ein Türchen zur Vorweihnachtszeit öffnen, hatte Jürgen Steinemann als Schirmherr für den veranstaltenden Initiativkreis Mönchengladbach in der Begrüßung zurecht versprochen.