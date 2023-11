Benefizkonzert in Mönchengladbach Schülerinnen singen sich in die Herzen des Publikums

Besonders Margaux Marggraf, Geilenkirchener Eigengewächs, die inzwischen am Ende ihrer Lehrerinnenausbildung steht, bezaubert mit ihrem schön gerundeten, bis in die Höhe innig timbrierten Sopran. Sie ist in ihrer im besten Sinne naiven Musizierkunst so etwas wie ein Aushängeschild für die Arbeit, die Thomas Gottschalk an dem bischöflichen Gymnasium leistet: junge Menschen zu exzellenten Amateurmusikern auszubilden. So bleibt von diesem Konzert, wenn nicht große Kunst, so doch große Lust am Musizieren und das Staunen darüber, wozu so junge Menschen fähig sind.