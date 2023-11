Konzert in Mönchengladbach Paddy Boy Zimmermann macht in Rheydter Plattenladen Appetit aufs Album

Jetzt hat er seine erste eigene Combo formiert, die konsequenterweise The Paddy Boy Zimmermann Band heißt. Außer dem Sänger und Gitarristen Zimmermann gehören Jan Winstroer aus Neuss dazu, der zur Harald Schmidt Show Band gehörte und auch für Wolf Maahn an den Drums sitzt. Als Bassist hat Zimmermann Rupi Schwarzburger aus Meerbusch verpflichtet, der in der Jazzszene ein Begriff ist. Das Trio nimmt gerade ein Studioalbum auf, das ausschließlich aus Eigenkompositionen des Namensgebers besteht. Es ist sein erstes eigenes Album seit 15 Jahren und soll im Frühjahr rauskommen. Die Platte soll als Streaming und CD, außerdem in einer limitierten Auflage von 300 Exemplaren auf Vinyl erscheinen.