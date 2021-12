Konzert in Mönchengladbach : Fünf Tenöre aus zwei Ländern an einem Abend

Die fünf Tenöre im Jahr 2018. Foto: Ralf Grefkes

Mönchengladbach Kurz nach Weihnachten stehen in Mönchengladbach fünf Tenöre auf der Bühne. Die italienische Oper ist erste Priorität ihres Programms, doch gelgentlich singen sie auch Chansons und Broadway-Melodien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(b-r) Die 3 Tenöre waren in den 1990er Jahren ein fester Begriff, weltweit bekannt und beliebt. Operninteressierte Mönchengladbacher haben kurz nach Weihnachten die Gelegenheit, die 5 Tenöre kennenzulernen: Vincenzo Sanso, Luigi Frattola, Orfeo Zanetti aus Italien und ihre beiden bulgarischen Kollegen Daniel Damyanov und Momchil Karaivanov unter der Leitung des bulgarischen Dirigenten Nayden Todorov. Am 27. Dezember, 19.30 Uhr, geben sie in der Kaiser-Friedrich-Halle eine Kostprobe ihrer Virtuosität unter dem Motto „Die Nacht der 5 Tenöre“.

Seit drei Jahren arbeiten die fünf Tenöre in dieser Formation zusammen. Einzelne Sänger, so weiß Marc Wahnemühl von der Konzertagentur, wechseln schon einmal, andere stoßen dann dazu. Was eine Konstante in den Konzerten bildet, ist die Tatsache, dass die Tenöre immer von den Plovdiver Symphonikern begleitet werden. Die Idee zu „Die Nacht der 5 Tenöre“ kam von Ralf Grefkes, RGV Musikproduktion.

Etwa 30 Mal im Jahr treten die fünf Tenöre gemeinsam auf und präsentieren Arien der großen Opern und beliebtesten Liedern der Musikgeschichte. Die italienische Oper ist erste Priorität ihres Programms, doch leisten sie sich auch gelegentlich einen Ausflug in das sogenannte leichte Fach, singen Chansons und Broadway-Melodien.