Nach Umbau in Mönchengladbach Seebühne am Geroweiher feiert „zweite Eröffnung“ mit Konzert

Auf die „Chinchillaz mit Cello“ folgen zwei Geiger aus der Ukraine, die an diesem Abend mit etwas Verspätung beginnen. Nach einem vorherigen Auftritt in Düsseldorf standen sie im Stau. Die meisten Zuschauer aber sind geblieben und werden prompt für ihre Geduld belohnt. Spätestens zu Ed Sheerans „Shape of you“ klatschen sie begeistert mit, während zwei Kinder vor der Schaukel am Fußweg durch den Park tanzen und dann den Hang hinunterlaufen, um näher am Weiher und an der Musik zu sein.