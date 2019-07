Kirche in Mönchengladbach : Katholische Gemeinden entwickeln Konzept gegen sexuellen Missbrauch

Wie die Gemeinschaft der Gemeinden St. Peter Kinder vor Missbrauch schützen will, ist in dem Konzept festgeschrieben worden. Foto: Reichartz, Hans-Peter (hpr), Rei/Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Die Gemeinschaft der Gemeinden Mönchengladbach-West ist der Aufforderung des Bistums Aachen nachgekommen. Sie hat ein Konzept erarbeitet, wie sie Kinder und Jugendliche vor sexuellem Missbrauch schützen will.

„Wir sagen ja zu einer Kultur der Achtsamkeit“, sagt Helga Panglisch, Präventionsfachkraft der Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) St. Peter Mönchengladbach-West. „Wir alle haben das Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit. Die Familie und Gemeinde stellen einen Schutzraum dar.“ Anlass dieses Bekenntnisses: Am Dienstag wurde in der Kirche St. Maria Empfängnis in Venn das Institutionelle Schutzkonzept der GdG St. Peter von den Vertretern der Kirchenvorstände, Klaus Bungter und Dietrich Blaese, des GdG-Rates, Barbara Herrmann und Stefan Küpper, der Gemeindeassistentin Sandra Hofer und Helga Panglisch unterzeichnet.

Im Januar 2017 hatte das Bistum Aachen alle Gemeinden aufgefordert, ein Schutzkonzept zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen zu entwickeln. Vertreter aus allen Gruppierungen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, schlossen sich zusammen, um das Konzept zu erstellen. In einer Zeit, in der Mitarbeiter und Vertreter der Kirche immer wieder ihre Macht missbrauchten, sei es wichtig, so Panglisch, „nach außen zu dokumentieren, dass unsere Gemeinden St. Nikolaus, St. Maria Empfängnis und St. Anna Waldhausen-Windberg alles tun, um unsere Kinder, Jugendlichen und Schutzbefohlenen zu schützen“.

In Zukunft wird jeder, der dort mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen, alle Ehrenamtlichen eine Präventionsschulung absolvieren und einen Verhaltenskodex unterschreiben müssen. Darin werden Punkte wie die Gestaltung der Beziehung zwischen Nähe und Distanz, die „Angemessenheit von Körperkontakt“, die angemessene Sprache, die Beachtung der Intimsphäre und der Umgang mit Medien festgelegt. Alle diese Punkte stehen unter dem Gedanken des achtsamen und vertrauensvollen Umgangs miteinander.

Das Gremium hat ebenfalls einen Handlungsleitfaden entwickelt, was zu tun ist, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher vermutlich Opfer sexualisierter Gewalt geworden ist. „Der Alltag wird sich von heute an nicht stark verändern“, so Panglisch. Denn: „Wir leben das schon seit drei Jahren.“