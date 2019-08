Qualität des Mönchengladbacher Wassers : So wird unser Trinkwasser aufbereitet

Detlef Schumacher, Geschäftsführer der NEW Niederrhein-Wasser überwacht die Qualität des Trinkwassers in der Stadt. Foto: NEW AG/Detlef Ilgner

Mönchengladbach In Mönchengladbach wird ausschließlich Grundwasser gefördert. Das Wasserlabor Niederrhein überwacht die Qualität.

„Es gibt kaum ein Lebensmittel, das so gut untersucht wird“, sagt Detlef Schumacher. Es geht um Trinkwasser in Mönchengladbach, und der Geschäftsführer der NEW Niederrhein-Wasser weiß ganz genau, wie das kühle Nass in einem Großteil von Mönchengladbach beschaffen ist. Denn Schumacher leitet auch das Wasserlabor Niederrhein, ein Institut, in dem das Trinkwasser von Duisburg, Neuss, Grevenbroich und zum Teil auch von Mönchengladbach untersucht wird.

Warum nur zum Teil? Die Antwort führt zurück in die Zeit vor der kommunalen Neugliederung 1975. Damals gehörte Wickrath zum Kreis Grevenbroich, der einen eigenen Wasserversorger hatte. Als dann Wickrath nach Mönchengladbach kam, zog auch der Versorger mit um. Seitdem gehört das Wasserwerk Wickrath zum Einzugsgebiet der Kreiswerke Grevenbroich. Und die lassen ihr Wasser nicht vom Schumachers Wasserlabor untersuchen, sondern vom Rheinisch Westfälischen Institut für Wasser in Mülheim. „Wir haben den Kreiswerken angeboten, auch das Wickrather Wasser zu untersuchen. Bisher aber ohne Erfolg.“

Info Die Wasserversorger in Mönchengladbach Der NEW-Konzern versorgt rund 450.000 Einwohner in Mönchengladbach, Viersen, Grevenbroich und Tönisvorst. Zudem geht Trinkwasser von der NEW AG an die Schwalmtalwerke. Die Kreiswerke Grevenbroich beliefern etwa 250.000 Menschen im Rhein-Kreis Neuss und in der Region. Bei dieser Zahl sind 17.188 Menschen eingerechnet, die vom Wasserwerk Wickrath Trinkwasser bekommen.

Was die von der NEW und von den Kreiswerken versorgten Mönchengladbacher aus dem Wasserhahn trinken, ist das am besten untersuchte Lebensmittel. Es ist Grundwasser. Aus bis zu 150 Metern Tiefe bahnt es sich den Weg in mehr als 70 Brunnen. Sie münden in das Wasserwerk Wickrath und die acht NEW-Wasserwerke: Neben Viersen und Dülken sind das die Werke Helenabrunn, Rasseln, Rheindahlen, Gatzweiler, Reststrauch, Hoppbruch.

Wenn das kostbare Nass in den Wasserwerken ankommt, ist es noch mit viel Kohlensäure, zudem mit Eisen und Mangan angereichert. „Wenn Eisen mit Sauerstoff in Kontakt kommt, wird das Wasser rostbraun, mit Mangan wäre es schwarz“, sagt Schumacher. Bevor jährlich 26 Millionen Kubikmeter Trinkwasser an Menschen und Unternehmen in der Region geliefert werden, muss das Wasser aufbereitet werden. „Das geschieht mechanisch. Dem Wasser wird Sauerstoff zugeführt, wodurch Eisen und Mangan entzogen werden.“ Auch die überschüssige Kohlensäure wird entfernt. Dadurch steigt allerdings der ph-Wert, der den Säuregrad des Wassers angibt. Trinkwasser muss einen pH-Wert zwischen 6,5 und 9,5 deutscher Härte haben. Das sagt die Trinkwasserverordnung. Alle Mönchengladbacher Wasserwerke erfüllen diese Anforderung, bei allen aber musste das geförderte Grundwasser auch enthärtet werden.