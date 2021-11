Benefizveranstaltung in Mönchengladbach : Konrad Beikircher kommt nach Rheydt

Mönchengladbach Der Kabarettist tritt bei einer Benefizveranstaltung zugunsten der Hauptkirche auf. Sein Programm heißt „Kirche, Pest und neue Seuchen“.

Die evangelische Hauptkirche Rheydt muss dringend saniert werden. Gerade laufen die Vorbereitungen für die Abnahme der Turmspitze, die so marode ist, dass sie bei starken Stürmen abstürzen könnte. Damit die Hauptkirche weiterhin als ein Zentrum für Kultur, Musik, Ausstellungen, ökumenische und interreligiöse Begegnungen, Gottesdienste und spirituelle Angebote in der Rheydter Innenstadt erhalten bleibt und die mehrere Millionen Euro teure Sanierung gestemmt werden kann, hat auch der Lions Club Mönchengladbach St. Vitus Unterstützung angeboten. Die Mitglieder konnten den Kabarettisten Konrad Beikircher für eine Benefizveranstaltung am Sonntag, 7. November, gewinnen. Mit seinem Programm „Kirche, Pest und neue Seuchen“ geht Beikircher ab 18.30 Uhr der Frage nach „Wat jitt et denn überhaupt alles für Seuchen, und ist es wahr, dass – wie Kardinal Wölki uns vorgaukelt – der Protestant der größte Seuchenträger der Menschheit ist?“.

Die Veranstaltung findet unter 3G-Regeln in der evangelischen Hauptkirche statt. Der Eintritt beträgt 20 Euro. Karten gibt es im evangelischen Kirchencafé, im Ernst-Christoffel-Haus in Rheydt, in der Gladbacher Bank an der Bismarckstraße 50-52, an der Abendkasse und online unter www.Voilakonzerte.de.