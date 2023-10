Kolumne Mensch Gladbach Denkmalschutz contra Sicherheit?

Wer an einem lauen Sommerabend über den Marktplatz in Rheydt schlendert, wird in der Regel auf eine angenehme Atmosphäre treffen: Familien vieler Nationalitäten sitzen dort, Kinder spielen, der Springbrunnen plätschert, mit den Außenterrassen des Ratskellers und einiger Cafés ist auch gastronomisch für Flair gesorgt. So funktioniert ein Platz in einer Großstadt.