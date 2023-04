Christuskirche in Mönchengladbach Konfirmanden texten eigenen Country-Song

Kirche lebt – das beweist die evangelische Pfarrerin Annette Beuschel seit Jahrzehnten immer wieder. Für sie und die 13 Jungen und Mädchen, die am vergangenen Sonntag zur Konfirmation in der Christuskirche am Kapuzinerplatz gegangen sind, waren die letzten zwei Jahre der intensiven Vorbereitung eine wunderbare Zeit. „Diese war gefüllt mit vielen Erfahrungen, von denen jeder einzelne noch lange zehren wird. Die Vorfreude auf das festliche Finale war groß“, so Beuschel.