Kreativchef Horst Mindt ist gestorben Konditorei Heinemann trauert um Erfinder der grünen Tüten

Manche Menschen bleiben eher im Hintergrund, sind aber dennoch ständig präsent: so wie Horst Mindt. Wer nämlich in den vergangenen 40 Jahren etwas bei der Konditorei Heinemann gekauft hat oder in einem der Cafés gesessen war, hatte mit ihm zu tun. Oder vielmehr mit dem, was zuvor aus seinem kreativen Kopf gesprudelt war. Mindt war für alles zuständig, was dekorativ, schön, witzig war und prägte damit die Marke der Konditorei, die von Mönchengladbach aus Düsseldorf und viele andere Städte eroberte. Der Chef des Unternehmens, Heinz-Richard Heinemann, erkannte den Wert des Marketings der leckeren Produkte, als er in die Firma seiner Eltern einstieg, Horst Mindt setzte die Ideen kreativ um.