Nachhaltige Aktion in Mönchengladbach Obst-Rettung auf dem Rheydter Marktplatz

Pro Person werden in deutschen Privathaushalten laut Verbraucherzentrale jährlich etwa 75 Kilogramm Lebensmittel entsorgt. Obst, Gemüse, Fleisch oder Milchprodukte, die eigentlich noch zum Verzehr geeignet wären, landen in der Tonne, weil sie nicht mehr gefallen oder weil die Lust, sie zu essen, doch nicht mehr so groß ist wie beim Einkauf. „Man kann sagen, dass jedes dritte Produkt in deutschen Kühlschränken nach einer gewissen Zeit einfach im Mülleimer landet und nicht mehr verzehrt wird – obwohl das durchaus noch möglich wäre“, sagt Bernd Woltmann von der Organisation Slow Food, die sich für einen rundum gesünderen Umgang mit Lebensmitteln einsetzt und ein Bewusstsein für die Wegwerfgesellschaft schaffen will. In den meisten deutschen Haushalten, so meint Woltmann, gebe es ein Konsumverhalten, das dringend überdacht werden müsste.