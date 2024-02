Hilfsangebot in Mönchengladbach Zehn Jahre integrative Unterstützung in allen Lebenslagen

Vor zehn Jahren als eines der ersten Kommunalen Integrationszentren in Nordrhein-Westfalen gegründet, hat sich das KI zu einer Anlauf- und Beratungsstelle entwickelt, in der alle Fragen zur Integration behandelt werden: Menschen, die als Flüchtlinge, Vertriebene oder aus sonstigen Gründen kommen, sollen dort Unterstützung erhalten und auf dem Weg, sich in Schule, Beruf und Stadtgesellschaft zu integrieren, begleitet werden. Integration hat es auch schon viel früher gegeben, woran Harald Weuthen als ehemaliger Schulamtsleiter in seine Zeitreise erinnerte. 30 Jahre lang befasste er sich als Mitarbeiter der Stadt mit der Problematik. Damals gab es viereinhalb Stellen in der Verwaltung. Als das KI vor zehn Jahren eröffnet wurde, wuchs die Zahl der Mitarbeiter auf 14, jetzt arbeiten 27 Frauen und Männer in dieser Einrichtung. Deren Job sei es, dafür zu sorgen, „dass sich die Menschen wohlfühlen und ihren Weg in Deutschland gehen können“.