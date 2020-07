Kommentar zur Parksituation an Klinik in Mönchengladbach : Ausweichmanöver sind zu befürchten

Kommentar zur Parksituation an Klinik in Mönchengladbach

Mönchengladbach So lange es nicht mehr Langzeit-Parkraum im Bereich des Krankenhauses in Rheydt gibt, dürfte das Parkplatz-Problem für Anwohner nur auf andere Straßen verlagert werden.

Die Stadt will erst einmal abwarten, ob aus den neuen Anwohnerparkzonen am „Eli“ die Parkenden in andere Straßen in der Nähe ausweichen. Wir wagen hier mal eine Prognose: Das wird passieren. Und dann dürfte es eben dort in der Tat vermehrt Verstöße gegen Parkregeln geben. Das Problem ist leider kompliziert.