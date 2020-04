Kommentar zur längeren Autobahnauffahrt für Borussia : Immerhin ein Anfang

Mönchengladbach Die Autobahnauffahrt Holt in Richtung Koblenz wird verlängert, damit es nach Spielende weniger Staus gibt. Langfristig reicht das aber nicht, meint unser Autor.

Der Frust in Mönchengladbach war groß, als Spielort der EM 2024 in Deutschland nicht berücksichtigt worden zu sein. Der größte Malus in der Bewertung war die vor allem bei Pokal- und Länderspielen oft chaotische Verkehrslage rund um den Nordpark. Deshalb ist es jetzt gut, dass das Land in Treffen die Sorgen von Stadt und Borussia endlich ernst genommen hat und innerhalb weniger Monate immerhin mit einer kleinen Maßnahme hilft. Das kann aber nur der Anfang sein. Die Autobahn 61 ist eine Hauptroute von den Seehäfen nach Zentraleuropa, die so schnell wie möglich ausgebaut werden muss. Und das muss jetzt geplant werden. Sonst wird auch in zehn oder 20 Jahren nicht gebaut.