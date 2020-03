Kommentar zur Kurzarbeit in Mönchengladbach : Der einzige Trost

Mönchengladbach Die Arbeitnehmer leisten jetzt ihren Beitrag dafür, diese Krise zu überwinden. Jetzt geht es darum, ihre Arbeitsplätze wenigstens zu erhalten. Ein Kommentar.

Die Corona-Krise hat die Menschen auch in Mönchengladbach auf allen Ebenen hart erwischt. In Unternehmen, die vor wenigen Wochen noch einen absoluten Boom hatten, ruht jetzt die Arbeit. Das bekommen als erstes die Beschäftigten zu spüren. Nach den fetten Jahren und einem enormen Wachstum auf mehr als 100.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in der Stadt regiert nun die Sorge vor Arbeitslosigkeit. Helfen kann dagegen Kurzarbeit, auch wenn das manche nicht davor bewahrt, zumindest kurzfristig die Raten fürs Haus oder das Auto nicht mehr bedienen zu können. Deshalb ist es gut, dass eine Reihe Banken und Sparkassen ihre Verantwortung erkannt haben und Stundungen mit ihren Schuldnern vereinbaren. Jetzt kommt es darauf an, die Arbeitsplätze zu sichern. Das ist nämlich die große Hoffnung aller Betroffenen, die in den vergangenen Tagen unserer Redaktion von ihrer Kurzarbeit berichtet haben: Sie leisten mit ihren Einbußen ihren Beitrag dafür, diese Krise zu meistern. Vielleicht ist das gerade der einzige Trost.