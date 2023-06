Kolumne Mensch Gladbach Christlich Demokratische Spaltung

Wenn in Genf in einem unterirdischen Tunnel Elementarteilchen im luftleeren Raum mit großer Wucht aufeinanderprallen, dann gibt das eine Art Urknall – ein großes Fest für Physiker. In dieser Woche wurde Mönchengladbach Zeuge eines ähnlichen Phänomens: Wenn in einem luftgefüllten Sitzungssaal 24 Teilchen zu jeweils gleichen Mengen aufeinanderprallen, dann erzeugt das erstens auch einen großen Knall und zweitens ein Machtvakuum, das sich offenkundig nur noch durch Zufuhr von Energie von außen füllen lässt. Kundige erkennen darin die Christlich Demokratische Spaltung, die sich bei fortwährender Dauer bei Wählern zu einem veritablen Schwarzen Loch auszuwachsen drohen könnte.