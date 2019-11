Kommentar zur Lettow-Vorbeck-Straße Mönchengladbach : Diese Straße geht die ganze Stadt an

Mönchengladbach Es ist schon erstaunlich, wie viele Argumente in der Debatte um die Umbenennung der Lettow-Vorbeck-Straße genannt werden und ungehört bleiben. Dabei muss man nicht einmal eine akademisch-historische Auseinandersetzung darum führen.

Eine Straße ist nach einem führenden Vertreter des deutschen Kolonialismus und Großmachtstrebens in Afrika benannt. Das sind Werte, für die weder Mönchengladbach noch Deutschland heute mehr einsteht. Allein das muss reichen, um auf den Gedanken zu kommen, dass ein solcher Straßenname heute nicht mehr zu rechtfertigen ist. Es mag sein, dass von Lettow-Vorbeck ein Diener seiner Zeit war, in der seine Taten anders als heute beurteilt wurden. Dann gehört dieser Straßenname aber eben auch in diese Zeit. Hat es denn nicht in den vergangenen 70 Jahren so viele engagierte Menschen, große Persönlichkeiten, würdige Mönchengladbacher gegeben, nach denen diese Straße benannt werden kann? Natürlich kann man es auch noch immer für eine gute Idee halten, von Lettow-Vorbeck auf Straßenschildern zu ehren. Dann soll man das aber bitte auch klar sagen, Haltung zeigen und diese so auch vertreten.