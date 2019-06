Kolumne „Mensch Gladbach“ : Man muss es halt glauben

Rheydt aus Vogelperspektive. (Symbolbild). Foto: Theo Titz/Titz, Theo (titz)

Mönchengladbach In der Debatte um den Bericht zum Wohnungsmarkt geschah in dieser Woche Erstaunliches: Man stimmte darüber ab, ohne dass es den ganzen Bericht überhaupt schon gibt. Und das geht so...

Eltern haben neben ihren vielen, ja eigentlich nur guten, Eigenschaften eine ganz besondere: Eltern haben immer Recht. So lautet Regel eins im Verhältnis Kinder-Mütter-Väter, jedenfalls war es so, als ich noch ein Kind war. Regel zwei: Sollten die Eltern einmal ausnahmsweise wider Erwarten nicht Recht haben, so trat automatisch Regel eins in Kraft. Mit anderen Worten: Da machste als durchschnittlicher Taschengeldempfänger im Vorschulalter nix dran. Muss man denen, die das Sagen haben, halt glauben. Politik, möchte man sagen, passiert manchmal auch auf diese Weise, und das führt dann zu solchen Szenen wie in dieser Woche im Planungs- und Bauausschuss:

Die Stadt legt einen seit zwei Jahren erwarteten Wohnungsmarktbericht vor, für den sie ein namhaftes externes Büro mit einem Gutachten beauftragt hat. Was liegt dann näher, als Gutachten und Bericht zu veröffentlichen? Richtig, eine eigene, 15 Seiten starke, Zusammenfassung ausgewählter Fakten und Analyse zu verfassen und die den Politikern statt der gesamten Daten vorzulegen. Sie merken das Prinzip: Eltern haben immer recht. Dass dies aber besonders trotzige Ratsmitglieder (in diesem Fall der Linken und der Grünen) nicht einfach so hinnehmen wollen, das ist durchaus nachvollziehbar.

Wieso soll man einen Handlungsrahmen Wohnen mit keineswegs schlechten Vorschlägen beschließen, ohne dass man das Gutachten in Gänze kennt und seine eigenen Schlüsse daraus ziehen kann? Es mögen ja die richtigen Konsequenzen abgeleitet worden sein, beispielsweise ist es überfällig, die Kreisbau beim sozialen Wohnungsbau stärker in die Pflicht zu nehmen. Aber: Gibt es doch nicht zu wenige Wohnungen in Mönchengladbach? Die Stadt sagt ja, aber es fehlen die schlüssigen Zahlen dazu. Man kann es nicht nachvollziehen. Man weiß es nicht. Man muss es glauben. Eltern haben Recht. Aber genau so funktioniert Politik heute eben nicht mehr. Umso erstaunlicher ist es, dass die Planungspolitiker das Werk so durchgewunken haben, ohne es ganz zu kennen – so verständlich der Drang auch ist, endlich etwas Handfestes zu haben, um der Wohnungsproblematik zu begegnen.