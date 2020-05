Kommentar zum schleppenden Bushaltestellenausbau : Das Defizit ist peinlich

Die Bushaltestelle an der Hilderather Straße ist bereits barrierefrei ausgebaut mit Buskap, taktilen Leitwegen und Audio-Ansage für Sehbehinderte. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Andere Städte mit ähnlichen finanziellen Schwierigkeiten stehen deutlich besser da in pucto barrierefreie Bushaltestellen. Auch wenn die Vorgaben aus dem Gesetz ambitioniert waren, hätte da mehr passieren können.

Es gibt sicher manche Dinge, die man der Stadt zugute halten muss. Die Vorgabe aus dem Gesetz etwa, innerhalb von acht Jahren sämtliche Haltestellen barrierefrei auszubauen, ist sehr sportlich. Für einen solchen Umbau braucht es erhebliche Planungskapazitäten und Unternehmen, die diese Arbeiten ausführen können. Aber es lässt sich nicht wegdiskutieren: Es ist peinlich, wie groß das Defizit in Mönchengladbach beim barrierefreien Öffentlichen Nahverkehr ist. Dass bis zum Jahreswechsel 2022 wahrscheinlich nicht einmal ein Viertel aller Teilhaltestellen umgebaut ist, zeugt nicht davon, dass man diese Aufgabe im Rathaus in den vergangenen Jahren mit Draufgängertum angegangen ist. Andere Städte haben das geschafft, auch solche, die finanziell ähnlich schlecht wie Mönchengladbach dastehen: Oberhausen und Gelsenkirchen stehen bei 88 beziehungsweise 51 Prozent. Wenn der Ausbau in diesem Tempo weitergeht, ist er frühestens 2030 beendet. Besser, man ist gut zu Fuß.