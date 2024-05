Kolumne Mensch Gladbach Sterne in der Bürgerservice-Krise

Auch in der schlimmsten Krise gibt es noch frohe Kunde, die die Not zu lindern vermag. In dieser Woche kam diese Botschaft vom Verbraucherschutzverein Berlin/Brandenburg nach Kostenpflichtiger Inhalt Mönchengladbach, wobei dieser Verein bei der Stadt nicht wohl gelitten ist. Warum, dazu später mehr. Jedenfalls gab es erneut ein Zeugnis für die Meldestellen der Stadt. Grundsätzlich werden die Gladbacher Behörden bei Google demnach von den Nutzern zwar noch immer mit im Schnitt 2,72 von fünf möglichen Sternen und damit am schlechtesten unter den 40 größten deutschen Städten bewertet. Aber es geht aufwärts, bei den Meldestellen war die Bewertung um 0,32 Sterne besser als im November: „Das spricht dafür, dass die Bürger der rheinischen Großstadt die Behörden vor Ort zuletzt besonders positiv bewertet haben und die Stadt mehr Wert auf die Online-Reputation ihrer Behörden legt“, wird die Vorsitzende des Verbraucherschutzvereins in der Mitteilung zitiert. „Wenn dieser Trend anhält, gibt Mönchengladbach bei unserer nächsten Auswertung im Herbst zum ersten Mal die rote Laterne ab.“