Verkehr in Mönchengladbach : Wie der Blitz

Meinung Mönchengladbach An der Gartenstraße werden seit Wochen reihenweise Temposünder erwischt. Gut so. Aber das zeigt: Die Temporegeln auf Gladbachs Straßen sind zu einem kaum vermittelbaren Flickenteppich geworden. Warum sich das ändern muss.

Fotografie ist die Kunst, mehr zu zeigen als man sieht. Das kann sogar mit sehr einfachen Schnappschüssen gelingen. Diese Erfahrung reiche ich gerne weiter: Ich habe gerade etwas unfreiwillig ein Selfie von mir gemacht, bekam die nicht besonders gelungene Porträtaufnahme schon gut eine Woche später von der Stadtverwaltung zugeschickt mit der freundlichen Aufforderung, dafür doch bitte 25 Euro zu überweisen. Gute Dienstleistung, macht man gerne. Dafür habe ich das Bild dann im Chat mit Freunden geteilt und habe damit mehr gezeigt, als man sah. Denn die Antwort: Warste zu schnell? Ja, war ich. An der Gartenstraße wurde ich von der neuen stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage (klingt eigentlich viel schöner als Blitzer) mit ein paar Kilometern pro Stunde zu flott ertappt. Die Strafe folgt zurecht, zu schnell ist eben zu schnell. Und schließlich befinde ich mich in großer Gesellschaft.

Denn diese stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage hat in nur kurzer Zeit viel mehr Temposünder erwischt als die meisten anderen im selben Zeitraum in der Stadt. 3000 Fälle waren es bis 20. Oktober. Das ist gut so, denn schließlich gilt es ja, an der Stelle sensible Gruppen zu schützen. Tagesklinik-Patienten, Kita-Kinder, Schüler. Das sollte sich jeder vor Augen führen, der der Stadt reflexartig vorwirft, sie habe mit einem solchen Fotoapparat Geldmacherei im Sinn. Man neigt dazu, sich über Raser zu beschweren – aber nur vor der eigenen Haustür. Wer sich dabei ertappt, muss es auch konsequent durchziehen und erkennen: Wird dann nicht überall zu schnell gefahren?