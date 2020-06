Kolumne Mensch Gladbach : Rheydt neu denken

Galeria Karstadt Kaufhof will die Karstadt-Filiale in Rheydt schließen. Wann genau ist noch nicht klar. Foto: bauch, jana (jaba)

Meinung Mönchengladbach 44 Jahre hat die Ehe zwischen der Stadt und Karstadt im gemeinsamen Bau gehalten. Was die Rheydter Innenstadt jetzt braucht, ist mehr als nur ein neues Rathaus: eine neue Idee für die City.

Ja, Stadt und Karstadt, das war fast 44 Jahre eine Ehe in Rheydt. Beide haben zusammen das kombinierte Waren- und Rathaus gebaut, und jetzt will der eine raus, während der andere über einen ganz großen Neubau nachdenkt. Bevor wir gemeinsam rätseln, wie der Volksmund den 44. Hochzeitstag eigentlich nennt (nein, es ist nicht die Granathochzeit), wäre es Zeit festzustellen: Man hat sich auseinandergelebt. Natürlich ist klar, dass die EWMG und die Stadtspitze versuchen, den Konzern Galeria Karstadt Kaufhof zum Umdenken zu bewegen. Insgeheim weiß man aber: Es gibt eigentlich nicht viele nette Dinge, die man dem Partner noch sagen kann. Die Immobilie hat die EWMG bereits 2015 gekauft, umgebaut und Karstadt eine günstige Miete eingeräumt. Wenn das schon nicht mehr reicht, was will man denn noch mehr unternehmen? Wenn selbst beide Häuser am Düsseldorfer Wehrhahn schließen müssen, warum soll der taumelnde Konzern ausgerechnet Rheydt doch noch als lukratives Pflaster ausmachen und von der Schließungsliste nehmen? Wir wollen nicht allzu pessimistisch sein, aber die Aussicht, unter dem Rheydter Marktplatz nach Gold zu schürfen, stellt sich im Moment als ähnlich vielversprechend dar.