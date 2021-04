Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zur Luftqualität in Mönchengladbach : Dicke Luft

Die Messstelle für Stickoxid an der Aachener Straße: Der Grenzwert wird auch dort inzwischen deutlich unterschritten. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Meinung Mönchengladbach Die Schadstoff-Belastung in der Luft in Mönchengladbach ist 2020 noch einmal deutlich zurückgegangen. Wie viel davon der Pandemie zu verdanken ist, ist offen. So oder so muss der Fahrrad-Verkehr konsequent gefördert werden.