Kolumne Mensch Gladbach : Heute mal Corona-frei

Der Busbahnhof wird sich deutlich verändern. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Ein Virus stellt gerade unser gesamtes Leben auf den Kopf. Auch wenn der Alltag gerade so fern scheint: Es gibt tatsächlich noch andere wichtige Dinge in unserer Stadt. Ein paar Erinnerungen.

Aus besonderem Anlass möchte ich an dieser Stelle mal aus dem Alltag in der Redaktion berichten: Wenn nicht gerade Ferien oder Feiertage sind, ploppt es am PC eines Redakteurs ständig auf: E-Mail über E-Mail flattert herein, um auf mal mehr, mal weniger interessante Ereignisse hinzuweisen. Es ist dann an uns auszuwählen, was die Leser interessieren und eine möglichst gelungene Mischung ergeben könnte. Auch diesen Freitag füllte sich das Mail-Eingangsfach fast im Minutentakt weiter. Doch diesmal war es Absage über Absage. Zwei Wochen nach dem Bekanntwerden der ersten Infektion mit dem neuen Virus in Deutschland, ist auch in Mönchengladbach der Alltag auf den Kopf gestellt. Die meisten Maßnahmen sind klug, gilt es doch, die Ausbreitung der für Risikogruppen gefährlichen Infektion einzudämmen.

Und dennoch: Auch wenn es gerade nicht so scheinen mag, gibt es ein Leben jenseits von Corona. Vor zwei Wochen war es uns noch ganz präsent, jetzt scheint es fern. Deshalb ein paar Erinnerungen an die Gladbacher Normalität:

1. In ein paar Monaten wird ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Es treten ausschließlich Männer an, allerdings durchaus unterschiedliche Typen: Das Spektrum reicht von traditionell über bodenständig-modern bis jung, smart und sogar leicht revolutionär. Mindestens so spannend wie die Frage, wer ab Herbst der erste Mann im Rathaus ist, wird die nach der politischen Mehrheit. Für eine Groko aus CDU und SPD wird es wohl nicht mehr reichen. Wird es Schwarz-Grün? Oder eine Dreierkonstellation – an der die FDP beteiligt ist? Vieles ist möglich.

2. Der zentrale Busbahnhof wird kleiner. Der Stadtrat hat für den Verkauf der städtischen Fläche an den Investor der „19 Häuser“ noch nicht grünes Licht gegeben. Der ersetzt im Gegenzug das Haus Westland gegen moderne Gebäude. Was sicherlich eine Aufwertung ist. Allerdings muss dringend darauf geachtet werden, dass durch den geschrumpften Busbahnhof nicht Nachteile für die Nutzer von Bussen entstehen. Schließlich würde das einem anderen Ziel der im Rathaus Regierenden widersprechen: die Verkehrswende. Weg von der Dominanz des Autos, hin zu ÖPNV und Rad, ist das Motto. Wie der Knoten gelöst werden soll, ist noch nicht ganz klar. Wir dürfen auch hier gespannt sein.

3. Apropos Auto: Auch bei dem E-Sharing-Projekt Sven, an dem die NEW Anteile übernommen hatte, ohne Rat und Bezirksregierung einzubinden, weshalb sie sich von den Anteilen wieder trennen muss und damit ein Defizit von wohl 1,7 Millionen Euro produziert, sind noch viele Fragen offen. Zum Beispiel, ob jemand und wer genau die Verantwortung übernimmt. Dass die Groko, deren Vorsitzende im NEW-Aufsichtsrat für den Deal in dieser Form gestimmt hatten, das jetzt selbst durch ein Gutachten klären lassen will, erscheint wunderlich ... Aber so wird es auch in dieser Angelegenheit nicht langweilig.