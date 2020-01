Kolumne Mensch Gladbach : Der Park als Standortfaktor

Mönchengladbach Mönchengladbach ist grüner als viele denken. Fast zwei Dutzend Parkanlagen gibt es in der Stadt. Damit lässt sich werben. Zu zwei Parks gab es diese Woche gute Nachrichten.

Aber der Fokus soll heute auf den Parks liegen. Fast zwei Dutzend davon gibt es in unserer Stadt. Auch das ist eine bemerkenswert hohe Zahl. Der Superstar ist der Bunte Garten, ein historischer Park mit faszinierender botanischer Vielfalt. Ebenso bekannt, weil an der prominentesten Stelle der Stadt, am Fuße des Abteibergs, ist der Geropark. In der Steigung des Bergs liegen der Skulpturenpark, der Hans-Jonas-Park und der Abteigarten, auf der anderen Seite der Sonnenberg. Der Volksgarten hat den mit dem Namen gegebenen Auftrag, der Erholung des Volkes zu dienen. Es gibt aber auch kleine, versteckte Parks wie den Maria-Lenssen-Park oder Brandtsgarten.

Die eine ist auf den ersten Blick nicht als solche zu erkennen, denn am Anfang steht eine massive Fällaktion. Doch in diesem Fall protestieren Naturschutzverbände nicht. Denn es ist eine Wiedergutmachung an die Natur: Im Bresgespark soll nämlich in den nächsten Jahren eine Niers-Aue entstehen. Was in dem waldartigen Wildwuchs aktuell nicht zu erkennen ist: Der kleine Fluss wurde in ein begradigtes Bett gezwängt; und da die Niers nach starkem Regen richtig wild werden kann, weit über die Ufer tritt und weitflächig Gebiete überschwemmt, soll sie nach dem jetzt geplanten Rückbau wieder in schönen Kurven mäandern, wie es von der Natur auch vorgesehen ist. Zu diesem renaturierten Hochwasserschutz gehört ein Auenwald, der – anders als die derzeit dort wachsenden Bäume – einen echten Naturwert besitzt. Wer wissen will, wie es mal wird, kann einen Spaziergang durch das nicht weit entfernte, ebenfalls renaturierte Bungtbachtal machen.