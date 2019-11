Kolumne Mensch Gladbach : Rheydt braucht eine Initialzündung

Mönchengladbach Leerstand, Schmutzecken, maroder Hauptbahnhof – die Innenstadt von Rheydt braucht dringend gute Impulse. Die wird es mit neuem Rathaus und Hochschulquartier geben. Aber auch akute Hilfe ist nötig.

Wenn es um ihre Innenstadt geht, reagieren die Rheydter empfindlich. Das hat viel, aber nicht nur mit der 1975 im Zuge der Gebietsreform vollzogenen Vereinigung mit Mönchengladbach und Wickrath zu einer Stadt zu tun. Vielmehr erinnern sie sich daran, wie es vor gar nicht allzu langer Zeit noch war: Da reisten samstags viele Menschen aus der Region an, um in Rheydt einkaufen zu gehen, oft garniert mit einem Restaurantbesuch danach. Auch heute gibt es noch sehr gute Gründe, in der Rheydter Innenstadt einkaufen zu gehen. Denn es gibt noch immer wohlsortierte, exzellent beratende und inhabergeführte Geschäfte und Gastronomie-Betriebe. Doch es werden immer weniger. In der Fußgängerzone stehen immer mehr Läden leer, C & A ist raus, in der benachbarten Galerie verabschiedet sich nach vielen anderen zum Jahresende auch Frequenzbringer Saturn. Es gibt Schmutzecken, Angsträume, marode Gebäude, allen voran der Hauptbahnhof.