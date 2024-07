Gummitwist, Schwungtuch und gemeinsames Trommeln, um zu zeigen, dass der öffentliche Raum allen gehört und von allen genutzt werden darf. Die Eltern-Initiative „Hey! Rheydt" hatte jetzt zum gemeinsamen Spielen in die Innenstadt eingeladen. „Tamtam auf dem Rheydter Wochenmarkt" – so lautete das bezeichnende Motto, als sich die Mädchen und Jungen bei hochsommerlichen Temperaturen in der Nähe der evangelischen Hauptkirche einfanden, die ihnen zumindest zeitweise etwas Schatten spendete.