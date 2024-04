Kolumne Denkanstoß Wie die Ostergeschichte in diesen Tagen nachhallt

Die „Osterfreude“ entspringt dem Geheimnis der Ostergeschichte. Diese erzählt uns davon, dass das Grab, in dem Jesus beigesetzt wurde, leer war und Jesus seinen Jüngern als Auferstandener begegnet ist. Ein Ereignis, das Furcht und Freude zugleich ausgelöst hat: Furcht bei denen, die glaubten, die Sieger zu sein, und Jesus für immer ausgeschaltet zu haben. Sie erleben, wie selbst die Ketten des Todes ihn nicht gefangen halten. Furcht auch bei seinen Jüngerinnen und Jüngern, weil sie nicht verstehen konnten, was da gerade passiert. Sehr bald aber verwandelt sich bei den Jüngerinnen und Jüngern die Furcht in große Freude. Weil alle Hoffnung verloren gegangen zu sein schien, war die Freude darüber, dass die Macht des Todes gebannt ist und Jesus lebt, umso größer.