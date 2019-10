Kolumne Mensch Gladbach : Zeit nutzen – Erkenntnis gewinnen

Mönchengladbach Sie wundern sich, dass viele Projekte angekündigt werden, aber nie beginnen? Manches hat man eben nicht in der Hand. Und die Pause lässt sich zumindest sinnvoll füllen.

Wie doch die Zeit vergeht... Ein Wimpernschlag – und schon sind die nächsten Jahre vorbei. Sie kennen das sicherlich. Deshalb sollten wir nicht ungeduldig sein, wenn es an manchen Stellen in dieser Stadt nicht richtig vorangeht.

Es wäre leicht, mit dem Finger aufs Rathaus zu zeigen. Doch den Verantwortlichen dort lässt sich allenfalls vorwerfen, zu früh zu verkünden, was noch gar nicht in trockenen Tüchern ist. Ansonsten hängt das Gelingen großer Projekte von so vielen Faktoren ab, dass selbst die agilsten Entscheider in einer Stadtverwaltung nur bedingt Einfluss darauf haben. Denn die Stadt realisiert in den seltensten Fällen die Vorhaben selbst, sondern ist auf Fördergelder oder Investoren angewiesen. Investoren wiederum sind Gesellschaftern, Aktionären oder Banken verpflichtet. Was im Laufe des Verfahrens zu riskant wird, davon lässt man die Finger. Deshalb springt mancher Finanzier mit hochtrabenden Plänen kurzfristig auch mal ab. Das kann der besten Kommune passieren. Auch das Warten auf Zuschüsse, sofern sie beantragt werden, kann dauern.