Kolumne Mensch Gladbach : Zeig mir deinen Kandidaten ...

Mönchengladbach Ein Jahr vor der Oberbürgermeisterwahl ist die K-Frage bei den Parteien noch nicht entschieden. Es kristallisieren sich jedoch bereits Profile heraus. Die CDU-Basis hat Mitte November die Wahl.

Knapp ein Jahr ist es noch bis zur Kommunalwahl. Doch bereits jetzt liegt schon Wahlkampf-Nervosität in der Luft. Es geht um die Besetzung des Stadtrats, der sicherlich nicht so zusammengesetzt sein wird wie heute. In den Parteien dreht sich vieles um Fragen wie: Wer wird Direktkandidat in welchem Wahlkreis? Wer bekommt welchen Listenplatz? Je weiter vorne, desto aussichtsreicher ist nämlich der Einzug in den Rat. Potenzielle Bezirksvorsteher werden positioniert. Doch über allem schwebt: Wer wird Kandidat oder Kandidatin für das OB-Amt?