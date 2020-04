Kolumne Mensch Gladbach : Wir üben die Balance

Mönchengladbach Die Krise stellt uns alle vor Herausforderungen. Schnell kochen die Emotionen hoch. Was hilft, ist die Erkenntnis, dass wir alle unerfahren damit sind.

Neulich erzählte mir ein Kollege, der sich seine Jugendlichkeit zwar bewahrt hat, aber vom Alter her eindeutig der Risikogruppe zuzuordnen ist, folgende Szene: Er stand an der Wursttheke an, hinter ihm zwei junge Frauen. Die beiden kamen ihm sehr nah. Noch vor einigen Wochen hätte er sich vermutlich geschmeichelt gefühlt, jetzt fühlte er sich durch die Nähe gefährdet, wies sie deshalb darauf hin, doch bitte die Distanz zu halten. Augenrollen, Unverständnis, böse Sprüche gingen hin und her. Wütend gingen beide Seiten schließlich auseinander.