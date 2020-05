Kolumne Mensch Gladbach : Vom Bewahren und Loswerden

Das Autokino erlebt in der Corona-Krise eine Renaissance – wäre schön, wenn das so bliebe. Foto: Julia Weise

Mönchengladbach Wie schön, dass jetzt wieder vieles möglich ist, was Corona-bedingt wochenlang versagt war. Doch es gibt manches, was wir aus dem Ausnahmezustand beibehalten sollten. Einige Vorschläge.

Eine Lockerung nach der anderen prasselt auf uns ein. Unser alter Alltag ist fast wieder da. Erst zwei Monate ist es her, dass es selbstverständlich war, Freunde zu treffen, Reisen in ferne Länder zu planen und Verwandte zu umarmen. Dann erreichte das neuartige Coronavirus auch Mönchengladbach, und es begann ein anderes Leben. Die Straßen leer, die Menschen auf Abstand, Teile der Wirtschaft in ihrer Existenz bedroht. Eine harte Zeit, die wir hoffentlich loswerden und nicht durch weitere Pandemie-Wellen noch einmal durchleben müssen. Doch manches sollten wir bewahren.

1. Das Digitale Videotelefonie, virtuelle Konferenzkanäle, digitale Plattformen – fast von einem Tag auf den anderen ist das für viele, die vorher kaum damit zu tun hatten, Alltag geworden. Hochbetagte gehen spielend mit dem Tablet um und halten so Kontakt zu ihren Enkeln. Technisch nicht allzu Versierte, zu denen auch ich zähle, organisieren über das Handy ganz locker Telefonkonferenzen. Ja, wir wollen das nach all den Wochen wieder loswerden und Angehörige, Kollegen oder Freunden wieder im realen Leben treffen. Was aber bleibt, ist die Erkenntnis, wie gut es ist, auf digitale Wege zugreifen zu können, wenn die zwischenmenschliche Begegnung nicht möglich ist. Besonders gilt das für Schulen. Eine ernsthaft umgesetzte Digitalisierung, die nicht nur das Bereitstellen von Geräten, sondern auch das sinnvolle und selbstverständliche Umgehen damit umfasst – und zwar bei Schülern, Eltern und Lehrern –, sorgt für Gerechtigkeit. Kinder aus sozial schwachen oder bildungsfernen Familien werden dann nicht so leicht, wie in den vergangenen Wochen geschehen, beim Lernen abgehängt.

2. Die Renaissance des Autokinos Früher je nach Programm Anlaufstelle für verliebte Romantiker oder Autos voller Freunde ist diese Art der Cineastik vor ein paar Jahrzehnten irgendwo zwischen Videotheken und Multiplex-Kinos verlorengegangen. Mit dem Verbot sämtlicher Veranstaltungen wurde das Autokino zur neuen Chance, trotz Ansteckungsgefahr zusammen zu sein. Bei Filmen, Auftritten von Musikern oder Kabarettisten, als Hochzeitsgesellschaft oder für Kongresse ... Und Geisterspiele der Borussia nebenan im Stadion könnten dort für die Fans auf die Großleinwand übertragen werden. Mobiles Public Viewing.

3. Die klare Luft Schauen Sie ab und zu in den Himmel? Er ist tagsüber oft stahlblau; und in mancher Nacht kann man sogar mitten in der Stadt die Milchstraße erkennen. Der Abendstern strahlt, als hätte jemand einen Spot an den Himmel geklebt. Und was wir einatmen, ist sauberer als sonst. Das alles, weil die Verschmutzung der Luft mangels Verkehr und gedrosselter Industrieproduktion extrem gesunken ist. Aufs Fliegen und Autofahren verzichten? Keinesfalls. Aber vielleicht bewusster damit umgehen.

4. Öfter mal lächeln In der Krise sind die Gladbacher zwar distanzierter, aber auch achtsamer geworden. Man lächelt sich einfach mal so zu, auf dem Bürgersteig, an der Kasse. Macht nichts, wenn es unter der Maske ist. Die Augen lächeln mit.