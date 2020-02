Kolumne Mensch Gladbach : Schöne neue Stadt

Mönchengladbach Das Mönchengladbach von heute wird es in einigen Jahren nicht mehr geben: Die Stadt wird sich an vielen Stellen verändern. Meist zum Besseren. Doch einen wunden Punkt gibt es – den Verkehr.

Es tut sich was in Mönchengladbach. Dass so viel gleichzeitig passiert, mag am Wahljahr liegen. Aber ist es nicht spannend, sich vorzustellen, wie es demnächst aussehen wird? Denn eines ist klar: Schon in wenigen Jahren wird die Stadt an markanten Stellen nicht mehr so sein, wie sie heute ist. Mönchengladbach braucht die Aufwertung.