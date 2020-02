Kolumne Mensch Gladbach : Mehr Narrenfreiheit!

Mönchengladbach In den Tagen des Straßenkarnevals ist alles erlaubt: Provokation, Kritik, Ausgelassenheit und sogar dauerhaft gute Laune. Was Mönchengladbach von den Narren lernen kann.

Männer als Frauen. Frauen als Nonnen oder Teufelinnen. Manche mit Mut zur Hässlichkeit. Andere wunderschöne Märchenwesen. Oder in Uniform. Auf jeden Fall ist alles gar nicht ernst gemeint, sondern eine einzige große Parodie. Das ist Karneval. Und Aschermittwoch ist alles vorbei. Aber warum eigentlich? Denn für Mönchengladbach ließe sich einiges von den Narren lernen.

1. Weiber stürmen das Rathaus: Beim Frauenanteil in Politik und führenden Posten der Stadtverwaltung ist noch deutlich Luft nach oben: Nur 30 Prozent der 68 Ratsmitglieder sind weiblich. Der Oberbürgermeister ist ein Mann – und das wird auch nach der Wahl im September so bleiben: Denn CDU, SPD, Grüne, FDP und Linke gehen mit männlichen Kandidaten ins Rennen. Unter den mehr als 3000 städtischen Mitarbeitern sind die Frauen zwar in der Mehrheit, bei Führungspositionen jedoch weit unter 30 Prozent. Unter den fünf Beigeordneten ist nur eine Frau.