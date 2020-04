Kolumne Mensch Gladbach : Kinderschutz ist Pflicht für uns alle

Mönchengladbach Die traurigste Nachricht der vergangenen Woche war der gewaltsame Tod eines fünfjährigen Jungen im familiären Umfeld. Es war leider nicht der erste Fall dieser Art in Mönchengladbach.

Die Coronakrise bestimmt zurzeit unser aller Leben und steht im Zentrum. Gerade in den vergangenen Tagen hat sich wieder vieles verändert: Geschäfte und Schulen sind zum Teil wieder geöffnet. Der Lockerung entsprechend werden die Menschen wieder lockerer, einige zu locker. Denn die Pandemie ist, so warnen die Virologen, noch lange nicht vorbei. Mich persönlich hat aber etwas anderes sehr tief berührt. Nämlich der Tod eines fünfjährigen Jungen.

Der Tod eines Kindes an sich ist sehr traurig. Noch trauriger aber ist, wenn ein so kleiner Mensch durch Gewalt gestorben ist – und das auch noch in einem Umfeld, in dem er sich am sichersten fühlen müsste, nämlich zu Hause. Noch ist vieles unklar. War es der Lebensgefährte der Mutter? Was hatte sie mitbekommen? Warum hatte sie es nicht verhindert? Beide streiten bisher ab, das Kind geschlagen oder anders misshandelt zu haben. Das Ergebnis der Obduktion ist jedoch eindeutig und kaum mit dem angegebenen Sturz aus einem Hochbett zu erklären.