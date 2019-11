Kolumne Mensch Gladbach : Einfach mal was Neues rollen lassen

Foto: RWTH Aachen So sieht das „upBus“-System in einer Animation aus. Links sieht man die Fahrgastzelle im Fahrmodul, rechts wie die Zelle per Seilbahn einschwebt.

Mönchengladbach Ob E-Scooter oder Car-Sharing – bei E-Mobilität läuft es in Mönchengladbach gerade nicht so richtig rund. Deshalb lohnt sich ein Blick auf ein Projekt in Aachen. Denn es könnte den Busverkehr auf der Hindenburgstraße komplett ablösen.

Die smarte Verkehrswende ist in Mönchengladbach gerade ins Stocken geraten: Zwar hat die NEW vor ein paar Tagen die mietbaren E-Mofas auf die Straße gebracht. Dafür musste der kommunale Energieversorger zum dritten Mal den Start seiner Leih-E-Scooter verschieben. Der Mitbewerber Tier kann seinen Vorsprung also weiter ausbauen. Bei den E-Bussen gibt es Verzögerungen. Und die Beteiligung am Car-Sharing-Konzept rund um das Elektromobil „Sven“ muss wegen formaler Konflikte mit der Gemeindeordnung rückabgewickelt werden.

Doch sind das überhaupt Modelle für die Mobilität der Zukunft? Zu individuell sind diese Angebote, um die vielen Millionen Fahrgäste, die aktuell jedes Jahr die Dieselbusse nutzen, zu kompensieren. Auch die Flug-Taxis, die in einigen Jahren als Defizit-Drücker für den Mönchengladbacher Flughafen geplant sind, sind nicht die Lösung.

Forschungen rund um die RWTH in Aachen spielen bei vielen dieser Konzepte eine zentrale Rolle. Und aus ihren Reihen kommt jetzt ein wirklich spannendes Projekt, für das ein Testgebiet in NRW gesucht wird. Und Mönchengladbach sollte unbedingt seinen Hut in den Ring werfen. Denn es könnte zum Beispiel ein Ersatz für den Busverkehr auf der Hindenburgstraße sein, vielleicht sogar noch mehr. Das Projekt heißt „upBus“ und ist eine Seilbahn mit absetzbaren Einzelmodulen etwa der Größe von Kleinbussen. Die Module können autonom und elektrisch betrieben auf der Straße fahren. Im Fall von größeren Hindernissen wie Staus, docken sie oben an der Seilbahn an und überfliegen den stockenden Bereich.

Nach einem Bericht unserer Redaktion wird darüber bereits intensiv in den sozialen Medien diskutiert. Die Reaktionen fast ausschließlich positiv: Felix Heinrichs, SPD-Fraktionschef und OB-Kandidat, will die Idee bei der städtischen Wirtschaftsförderung platzieren. Boris Wolkowski, Vize-Fraktionschef der Grünen, unterstützt den Vorstoß. Auch Klaus Franken, Investor der Seestadt, hat sich zu Wort gemeldet und schlägt eine Teststrecke von der City-Ost bis zum Maria-Hilf-Areal vor. Womöglich bringt er sich nicht nur mit Worten in das Projekt ein.

Das wird alles nicht morgen und auch nicht nächstes Jahr passieren. Doch vor dem Hintergrund des Strukturwandels und diverser Fördergelder ist das Vorhaben nicht aussichtslos. Formal korrekt aufs Gleis gesetzt, mit einem wirklich guten Konzept unterfüttert, könnte es klappen. Und Mönchengladbach hätte ein Vorzeigeprojekt.