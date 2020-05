Kolumne Mensch Gladbach : Eine Stadt in Maske

Wenn schon Maske, dann mit Stil – das Mönchengladbacher Textilunternehmen Van Laack produziert in der Corona-Krise auch Mund- und Nasenschutz. Foto: Van Laack

Mönchengladbach Ein wenig kehrt nun Normalität in unser Leben zurück. Möglich macht das auch ein Utensil, das verbirgt, aber vor allem schützen soll. Und Mönchengladbacher Textilunternehmer spielen dabei eine besondere Rolle.

Es verändert sich gerade wieder etwas in unserer Stadt. Nach gespenstischen Wochen der Leere bei strahlendem Sonnenschein kehrt nun ein wenig vom alten Leben zurück. Als hätte der Regen es zu uns gespült. Die Menschen haben genug von der Pandemie, sehnen sich nach der Normalität, die noch vor Kurzem so selbstverständlich war. Geld abheben, einkaufen gehen, sich mal etwas gönnen, wer weiß, was noch kommt ... So ist gerade die Stimmung in der Stadt, im Freundeskreis, in digitalen Chats.

Im Zentrum steht dabei neben der Disziplin des Abstandhaltens ein kleines Utensil, das nun Dauerbegleiter unseres Lebens ist: Der Mund- und Nasenschutz soll die Verbreitung des neuartigen Corona-Virus dämpfen. Ausgerechnet als „Maskenpflicht“ bringt uns wieder mehr Freiheit. Klingt paradox, ist aber so.

Dass das überhaupt möglich ist, ist auch einer Mönchengladbacher Besonderheit zu verdanken: Wenn es ernst wird, resigniert man nicht, sondern packt an. Denn die mehr oder weniger schützenden Masken waren wochenlang weltweit Mangelware. In unserer Stadt wurde dagegen angenäht: Da sind zum Beispiel Frauen, die sie ehrenamtlich oder für kleines Geld im Akkord Stoffmasken fertigen. Sogar Krankenhäuser gehören zu den Abnehmern. Es gibt reichlich kreative Anleitungen, wie sich jeder rasch selbst ohne viel Aufwand so einen Schutz fertigen kann.

Eine besondere Rolle spielen Mönchengladbacher Textilunternehmer. Deren Geschäftsmodell geriet durch die Corona-Krise selbst ins Wanken. Sie schwenkten um auf Maskenproduktion oder nutzten ihre Kontakte in fernen Produktionsländern, um die rare Ware für jene zu besorgen, die sie so dringend brauchten.

Roger Brandts aus der traditionsreichen Textilunternehmer-Familie mit der aktuellen Modemarke Fynch-Hatton organisierte so 10.000 zertifizierte Schutzmasken. Die verteilte er mit seiner Familie und dem Team an Altenheime, Pflegeheime, Behinderteneinrichtungen, Drogenberatungen, Pflegedienste, Arztpraxen, Schulen und bedürftige Senioren. Wer Not hatte, konnte sich melden. Als Gladbacher Bürger und Unternehmer wolle er in seiner Heimatstadt helfen, begründete Brandts seinen Akt der Solidarität.

Der Mönchengladbacher Textilmaschinenhersteller Trützschler hat 1500 FFP-2-Atemschutzmasken, die sonst im Produktionsprozess des Unternehmens verwendet werden, den Krankenhäusern in der Stadt gespendet. Der Automobilzulieferer Aunde Group stellte die Textilproduktion auf Masken um, damit die eigene Belegschaft damit versorgt werden und weiter arbeiten konnte.

Christian von Daniels, Chef des edlen Mönchengladbacher Modelabels Van Laack, stieg schon Ende Februar in die Produktion von Schutzmasken ein. Sie sind schick designt, versehen mit dem Van-Laack-Label und werden über eine hier ansässige Apotheken-Kette zu einem erschwinglichen Preis vertrieben. Die Nachfrage ist enorm, Kult-Status nicht ausgeschlossen.