Kolumne Mensch Gladbach : Sicher ist, dass nichts sicher ist

Mönchengladbach Für das nächste Jahr steht fest: Wir werden ein neues Stadtoberhaupt bekommen. Von welcher Partei? Mit der gerichtlich gesicherten Stichwahl ist das schwerer vorauszusagen. Es wird also spannend.

Puh, ganz schön stressig das Jahresfinale. Die Straßen sind voll, dem Metzger geht das Mett aus. Wird also Zeit, dass die Feiertage kommen. Und der Jahreswechsel. Und damit der Blick in die Zukunft.

Zum Beispiel auf die Kommunalwahl am 13. September 2020. Da lässt sich eines schon mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit voraussagen: Mönchengladbach wird danach einen anderen Oberbürgermeister haben als heute. Denn Amtsinhaber Hans Wilhelm Reiners (CDU) hat vor einigen Monaten für eine zweite Amtszeit abgewunken. Wahrscheinlich ist, dass der Nachfolger ein Mann wird: Unter den bisher Nominierten – Frank Boss (CDU), Felix Heinrichs (SPD), Boris Wolkowski (Grüne) und Sebastian Merkens (Linke) – sind ausschließlich Männer. Die Kandidatenkürung bei der FDP steht noch aus; es kann gut sein, dass die Liberalen mit Fraktionschefin Nicole Finger eine Frau ins Rennen schicken, das steht aber eben noch in den freidemokratischen Sternen.

Weshalb? Die gesetzliche Regelung besagt, dass es zu einem zweiten Wahlgang kommt, wenn bei der ersten Abstimmung keiner der Kandidaten die Hälfte der abgegebenen Stimmen erreicht. Da vier, fünf oder noch mehr Parteien mit eigenen Kandidaten antreten, ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser Fall eintritt. Dann kommt es zum zweiten Wahlgang, der Stichwahl, mit einem Abstimmungsduell der beiden stärksten Kandidaten aus der ersten Runde. Und es wäre nicht das erste Mal in der hiesigen OB-Historie, dass es mit einer Überraschung endet. Auch wenn die CDU in Mönchengladbach nach dem Zweiten Weltkrieg mit Abstand die meisten Oberbürgermeister gestellt hat, ist darauf längst kein Verlass mehr: 2004 gewann Norbert Bude als erster Sozialdemokrat die OB-Wahl – in der Stichwahl. Fünf Jahre später wurde er im Amt bestätigt, verlor aber 2014 knapp gegen Reiners. Ebenfalls in der Stichwahl. Und obwohl Bude im ersten Wahlgang deutlich vor dem CDU-Mann gelegen hatte.