Kolumne Mensch Gladbach : Alles eine Frage der Integration

Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba) Düsseldorfer stehen oft im Stau und parken gerne in zweiter Reihe. Da müssen sie sich in Mönchengladbach umgewöhnen.

Mönchengladbach Wenn es so kommt, wie auf der Münchner Immobilienmesse angekündigt, könnten in den nächsten Jahren Tausende Düsseldorfer nach Mönchengladbach ziehen. Darauf gilt es sich vorzubereiten.

Das waren frohe Botschaften, die zu Beginn der Woche aus München von der Immobilienmesse Expo Real nach Mönchengladbach wehten. Bei der „Seestadt“ in der City-Ost soll es jetzt wirklich vorangehen, ebenso beim Reme-Gelände. Wenn alles so kommt wie auf der Brautschau der Immobilienbranche verkündet, entstehen auf beiden Arealen in den nächsten Jahren 2300 Wohneinheiten. Zuzügler aus Düsseldorf sollen vor allem angelockt werden, weil dort Mieten und Immobilienpreise auf Rekordniveau, in Mönchengladbach aber noch erschwinglich sind. Tausende Düsseldorfer? Das erfordert Integration.

1. Verkehr: Das Zweite-Reihe-Parken, in Düsseldorf eine verbreitete Leidenschaft, ist hier eher selten und die Wahrscheinlichkeit von Knöllchen und der Wut anderer Autofahrer entsprechend hoch. Sind zugezogene Düsseldorfer häufiger mit dem Auto unterwegs, empfiehlt sich der rasche Wechsel aufs Kennzeichen MG – das Drängeln der Hintermänner nimmt sofort ab. Die alltägliche Fahrt mit dem Rad wird hier weitaus seltener praktiziert. Das liegt vor allem daran, dass die Gefahr, im Stau zu stehen und mit dem Auto später ans Ziel zu kommen, in Mönchengladbach homöopathisch gering ist. Entsprechend langsamer geht es hier mit dem Ausbau der Rad-Infrastruktur voran.

2. Geld: Das hängt nicht nur, aber auch mit dem städtischen Haushalt zusammen. Während Düsseldorf seit zwölf Jahren bilanziell schuldenfrei ist, hängt Mönchengladbach tief in den roten Zahlen. Düsseldorf zahlt in den vom Land aufgelegten Stärkungspakt Stadtfinanzen ein, Mönchengladbach bekommt Millionen raus – und konnte sich dadurch etwas solider aufstellen.

3. Karneval: Das Düsseldorfer „Helau“ ist hier verpönt, stattdessen erschallt „Halt Pohl“ oder „All Rheydt“. Was wo – dafür sind exzellente Kenntnisse der einstigen Stadtgrenze zwischen Gladbach und Rheydt erforderlich. Sonst hat es sich schnell ausgeschunkelt. Zu närrischen Edel-Veranstaltungen reicht hier das kleine Schwarze für die Dame und ein dunkler Anzug für den Herrn. In opulenten Abendroben von Gucci & Pucci, in Frack oder Smoking, Pflicht im Düsseldorfer Lackschuh-Karneval, ist man hier overdressed. Der Mönchengladbacher Karneval ist lockerer. Und: Den Rausch vom Rosenmontag am Veilchendienstag ausschlafen? Keinesfalls! Dann zieht hier der große Zug, bei dem man überall einen Platz findet.

4. Einkaufen: Man muss dafür nicht nach Düsseldorf fahren, und das ist auch eine ausdrückliche Botschaft an die Mönchengladbacher. Vom hochpreisigen Segment abgesehen, bekommt man hier in einer der beiden Innenstädte, trotz einiger Leerstände, noch immer so ziemlich alles, was man braucht. Nicht selten sogar in knuffigen inhabergeführten Läden. Wer das Flair des Ursprünglichen liebt, trifft samstags auf dem Rheydter Markt auf eine schönere Atmosphäre als auf dem Düsseldorfer Carlsplatz. Für schickere Bedürfnisse wird in Gladbach bald die Markthalle gebaut.