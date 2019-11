Kolumne Mensch Gladbach : Achtung, gute Nachrichten!

Auf diesem Areal, im Winkel von Hüttenstraße (links im Bild) und Ohlerkirchwerg (rechts), soll der neue Campus entstehen. Foto: SMS

Mönchengladbach Der Anlagenbauer SMS, die aktiven Einzelhändler von Rheydt und natürlich Tabellenführer Borussia. Es gibt gerade viele Gründe, sich in Mönchengladbach zu freuen. Machen wir es doch einfach mal!

Im Düsseldorfer Rathaus hängt gerade der Haussegen schief. Also, schiefer als sonst. Denn die CDU, dort in der Opposition, hat einen neuen Anlass, verbale Geschütze gegen den Rathaus-Chef (SPD) aufzufahren. Was dort für schlechte Stimmung sorgt, ist in Mönchengladbach eine gute Nachricht: Der Anlagenbauer SMS Group hat in der Landeshauptstadt offenbar keine Möglichkeiten, sich im nötigen räumlichen Maß zu entfalten, und kehrt Düsseldorf deshalb den Rücken. Fünf Standorte sollen von dort nach Mönchengladbach verlagert werden.

Es geht um 1000 bis 1500 Arbeitsplätze, was aus Gladbacher Perspektive an sich schon eine gute Nachricht ist. Die SMS Group will darüber hinaus aber auch am Ohlerkirchweg einen hochmodernen Campus neben ihrem bisherigen Standort verwirklichen. Den hatte das global agierende Unternehmen bereits 2015 angekündigt, das Projekt wegen angespannter Umsatzlage jedoch wieder auf Eis gelegt. Jetzt also doch.

Nun wird es natürlich das eine oder andere Haar in der leckeren Suppe geben. Zusätzliche Verkehrsbelastung, die Zukunft des Sportplatzes, darum muss sich die Stadt kümmern, keine Frage. Aber warum genießen wir nicht einfach erst einmal die gute Nachricht? Der Campus wird den Standort stärken und vielleicht weitere innovative Investitionen und Impulse nach sich ziehen.

Hier gleich noch eine gute Nachricht: Die Einzelhändler in der Rheydter Innenstadt, die es angesichts des wachsenden Leerstands um sie herum und rigiden Satzungsregeln mit optischen Vorgaben wahrlich nicht leicht haben, lassen sich nicht entmutigen, sondern werden gemeinsam aktiv. Während die Händler in der Gladbacher City noch Probleme haben, eine gemeinsame Veranstaltung für einen verkaufsoffenen Sonntag im Advent zusammenzubekommen, und auch die weihnachtliche Dekoration so gut wie nicht vorhanden ist, kann Roland Beeten vom gleichnamigen Textilhaus an der Hauptstraße wachsende Solidarität in der Adventszeit vermelden: 70 Bäume hätten er und seine Kollegen in diesem Jahr gespendet und adventlich geschmückt. Das seien 20 mehr als 2017 und zehn mehr als vor einem Jahr. Steigerungsraten, von denen die meisten Unternehmen nur träumen können. Na klar, es läuft vieles verkehrt in der Rheydter Innenstadt. Aber solche Initiativen machen Hoffnung.

Frohe Botschaften drangen auch aus dem Landtag nach Mönchengladbach: Eine Mehrheit aus CDU und FDP im Verkehrsausschuss, darunter auch der Windberger Jochen Klenner, macht sich dafür stark, dass das Landesparlament den Antrag der Volksinitiative „Aufbruch Fahrrad“ unterstützt. Der sieht zum Beispiel ein Fahrradgesetz und starke Förderung des Radwegeausbaus vor. Das ist in Mönchengladbach dringend nötig – und deshalb eine weitere gute Nachricht.

Sie wollen mehr? Dann werfen Sie einfach Blick auf die Bundesligatabelle: Ja, Borussia ist noch immer Spitzenreiter. Seit sieben Wochen. Und das wird so bleiben, egal wie das Spiel heute ausgeht.